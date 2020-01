Dem Land den Stempel aufgedrückt

Im November 2018, 18 Monate nach dem Amtsantritt von Emmanuel Macron als Staatspräsident, ist völlig unerwartet die Bewegung der »Gelbwesten« auf die politische Bühne Frankreichs getreten. Sie hat anfangs zu Verunsicherung im Lager der Regierenden geführt. Man sah sich gezwungen, einige Zugeständnisse zu machen. Das war etwas Unerhörtes für die Präsidentschaft Macrons. Ich rede von der »großen nationalen Debatte«, die bis heute weitergeht, allerdings in einem inzwischen sehr bescheidenen Umfang.

Woher stammt die Bewegung der »Gelbwesten«, wie und warum ist sie entstanden, und welche Perspektiven eröffnet sie?

Die »Gelbwesten« hatten durch ihre zahlenmäßige Stärke und ihre Originalität von Anfang an ein breites publizistisches Echo. Schon in den Tagen vor der ersten Kundgebung der »Gelbwesten« am 17. November 2018 hatte es jede Menge Äußerungen über deren Erkennungszeichen gegeben, obwohl kaum jemand unter den Aktivisten, den Gewerkschaften oder den Partei...