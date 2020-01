Wir brauchen die Einheit der Linken

Hallo, ich grüße all meine Genossinnen und Genossen von der Linken, alle Sozialisten und Kommunisten, und ich grüße alle hier anwesenden CIA-Agenten. Ich bin mir sicher, es sind welche unter uns. Lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben!

Ich bin gebeten worden, über die ­Perspektive der schwarzen Linken in den Vereinigten Staaten von Amerika zu sprechen und über die imperialistische Weltmacht, aus der ich komme.

Wir Linke haben im 21. Jahrhundert ein paar sehr wichtige revolutionäre Aufgaben. Als Linke, als Sozialisten sollten wir in der Praxis auch sozialistisch handeln. Ich weiß, dass es oft sehr schwierig ist, den Sozialismus zu praktizieren. Wir leben ein Leben in Widersprüchen, aber wir dürfen uns von diesen Widersprüchen nicht daran hindern lassen, das sozialistische Ziel zu erreichen. Ich gebrauche die Wörter Linke und Sozialisten in einem traditionellen Sinne. Wir müssen das in unserem alltäglichen Leben umsetzen. Wir müssen begreifen,...