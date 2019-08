HipHop als Protest

Künstlernamen sind in der HipHop-Szene üblich, bei einigen hat man den Eindruck, als wäre eine Kreativabteilung in einem der neumodischen, urbanen »Work Lofts« bei der Namensfindung am Werk gewesen. Bei Yasmo, Antifamilia oder Kid Pex ist das anders, Eigenkreationen ohne Marketingapparat im Rücken.

Yasmo ist 29 Jahre alt, heißt eigentlich Yasmin Hafedh und ist nicht nur Rapperin, sondern auch Slampoetin und Autorin. Sie gehört zu den bekanntesten Frauen im HipHop Österreichs. Ihr beruflicher Alltag ist komplex, deshalb klappt nur die Verabredung zum Telefongespräch.

Ihr Weg zum HipHop? Mit sechs Jahren hielt sie ihre erste CD in der Hand, von »Tic Tac Toe«. Damit ist die zusammengecastete, rappende Girlgroup gemeint, die Mitte der 90er Jahre die Charts stürmte. »Mit 15 war mir klar, ich will selbst rappen.« Ihren Einstieg in die Rapszene habe sie über Freestylesessions gefunden.

Konzerte gibt Yasmo seit 2009, im Oktober 2011 veröffentlichte sie ihr Debüta...