Linksruck überfällig

Zwei wichtige Jahrestage beleuchten derzeit die Situation der britischen Gewerkschaftsbewegung. Am 16. August 2019 jährt sich zum 100. Mal, dass eine großbürgerliche, paramilitärische Reitermiliz eine Demonstration von Zehntausenden Arbeitern in Manchester angriff, Dutzende Menschen ermordete und zahlreiche weitere verletzte. Bei der Kundgebung war es um das Wahlrecht für Arbeiter gegangen. Diese Forderung verstanden die Unternehmer damals als elementare Bedrohung ihrer, also der bürgerlichen Freiheiten im eigentlichen Sinne.

Bereits in diesem August feierte der britische Gewerkschaftsbund Trades Union Congress (TUC) seinen 150. Gründungstag. Im Jahr 1868 hatten sich in der Princess Street 103 in Manchester Arbeiterdelegierte versammelt, um eine landesweite Gewerkschaftsbewegung aus der Taufe zu heben. Die Initiative dafür kam von unten. Es waren die heute noch in Manchester und Salford aktiven »Trades Councils«, also gewerkschaftlich strukturierte Räte a...