»Rücksichtslose Kritik alles Bestehenden«

Der französische Geograph und Politikwissenschaftler André Siegfried (1875–1959) hielt an der Sorbonne in Paris in den 50er Jahren eine Vorlesungsreihe über die Geschichte Englands. Jede Vorlesung begann er mit denselben Worten: »Meine Damen und Herren, England ist eine Insel.« Selbstverständlich war für Siegfried der springende Punkt nicht die banale Aussage, England liege tatsächlich auf einer Insel; vielmehr kam es ihm darauf an zu unterstreichen, dass es ein großer Unterschied ist, ob die Geschichte des Landes im Licht dieser gegebenen geographischen Bedingungen verstanden werde oder nicht.

Auf ähnliche Weise müssen wir stets daran denken, dass Karl Marx ein deutscher Philosoph war. Und wenn wir seine Arbeiten lesen, müssen wir aus diesem Grund berücksichtigen, was es bedeutete, ein deutscher Philosoph zu sein.

1818, im Geburtsjahr von Marx, war der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) vom preußischen König (Friedrich Wilhelm III., 1770...