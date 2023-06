Faschismus in Chile und in Osteuropa - Parallelen, Kontinuitäten, deutsche Beteiligung

Welche Parallelen haben verschiedene Formen des Faschismus? Welches Wesen eint diese? Welche Parallelen und Kontinuitäten lassen sich feststellen? Susann Witt-Stahl (Chefredakteurin Melodie & Rhythmus) und Jürgen Lloyd (Vorstandsmitglied Marx-Engels Stiftnung) sprechen am Donnerstag, 29. Juni 2023, um 19.00 Uhr in der Maigalerie der jungen Welt über den Faschismus in Chile und Osteuropa. Insbesondere soll es dabei um die Beteiligung der BRD gehen.

Weitere Infos zur Veranstaltung folgen.