Wie David gegen Goliath

»Amazonier« (fast) aller Länder kämpfen für Tarifverträge und bessere Arbeitsbedingungen (Demo in Berlin, 24. April) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Für soziales Engagement ist der Gründer und Chef des US-Onlineversandhändlers Amazon, Jeffrey Bezos, eigentlich nicht bekannt. Doch Mitte September kündigte der laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes mit einem persönlichen Vermögen von 160 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 reichste Mensch der Welt laut Medienberichten an, eine Stiftung zu gründen, die in den USA obdachlosen Familien helfen sowie Vorschulen in Wohngegenden der Armen finanzieren und betreiben soll. Der knallharte Geschäftsmann, der den Amazon-Beschäftigten Tariflöhne und gute Arbeitsbedingungen verwehrt, möchte offenbar sein Image ein wenig aufpolieren.

Allerdings helfen die Stiftungen den Superreichen auch, Steuern zu sparen. Gleichzeitig bestimmen nur sie, welche sozialen Projekte in welcher Weise gefördert werden, während die öffentliche Hand über immer weniger (Steuer-)Geld verfügt, um den Kernaufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen. Zynisch mutet an, dass Bezos den Mitarbeitern in seinen Unternehmen kaum existenzsichernde Löhne zahlt – und dann Obdachlosen und armen Familien helfen will. Er schafft erst die Rahmenbedingungen, unter denen er sich anschließend als Wohltäter präsentieren kann.

Protest gegen den Chef

Immer mehr Amazon-Arbeiter in europäischen Ländern fallen allerdings auf solche Inszenierungen nicht mehr herein. Sie vernetzen sich in ihrem Kampf für Tarifverträge, Sozialleistungen und bessere Arbeitsbedingungen. So kamen etwa Ende April dieses Jahres einige hundert Beschäftigte des Konzerns aus der BRD, Polen, Italien und Spanien nach Berlin, um lautstark gegen die Verleihung des »Axel-Springer-Awards« an Bezos zu protestieren. Im Hochhaus des gleichnamigen Verlages wurde ihm die Auszeichnung verliehen, da er »eine herausragende Persönlichkeit« und außergewöhnlich innovativ sei, neue Märkte schaffe und verändere, Kultur forme und sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung stelle.

Die demonstrierenden Beschäftigten sahen das deutlich anders, etwa Cornelia Gesang aus dem hessischen Amazon-Lagerstandort Bad Hersfeld: »Es kann nicht sein, dass der reichste Mann der Welt eine Auszeichnung bekommt, aber seine Beschäftigten keinen Tarifvertrag«, gab sie damals zu bedenken. Die Gewerkschaft Verdi hatte mit Partnerorganisationen wie Solidarnosc aus Polen zu der Aktion aufgerufen. Ein Arbeiter aus dem polnischen Poznan berichtete über die miesen Bedingungen am dortigen Standort: »In Polen wird so ein Ort Arbeitslager genannt.« Für ein Viertel der Löhne, die in der BRD gezahlt werden, schuften Beschäftigte dort im produktivsten Amazon-Versandzentrum Europas. Und dabei liegen die Entgelte auch in der BRD ein bis zwei Euro pro Stunde unter dem, was den Angestellten nach den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels zustehen würde.

»Arbeitslager« in Polen

Deutschland ist für den US-ameri­kanischen Onlinehändler der größte Auslandsmarkt mit einem Umsatz von 15 Milliarden Euro (2017; der Gesamtumsatz lag bei knapp 178 Milliarden US-Dollar). Immer mehr Standorte entstehen, darunter neben den Warenumschlagplätzen auch Forschungs- und Entwicklungszentren. Amazon gilt als der aggressivste Entwickler neuer Trends. So heißt es in einer aktuellen Unternehmensanalyse von Verdi: »Aus dem ehemaligen Buchhändler ist ein Allesverkäufer und Multi­trendsetter geworden.« Zu den zahlreichen Innovationen des Unternehmens zählen etwa der Amazon-Marktplatz, Amazon-Payment, Webservices, Shops für Geschäftskunden (Amazon Business) sowie Amazon Fresh für frische Lebensmittel. Neben dem Onlinegeschäft interessiert sich Bezos mittlerweile auch für den stationären Handel: 2017 kaufte Amazon den weltweit größten Biolebensmittelhändler Whole-Foods. Mitte September wurde bekannt, dass der Konzern gerne auch die deutsche SB-Warenhauskette Real übernehmen würde, die vom bisherigen Besitzer Metro zum Kauf angeboten wird.

Angesichts dieser aggressiven Expansionspolitik sowie rasant wachsender Umsätze und Gewinne weltweit stellt sich der Konflikt zwischen den Beschäftigten und Amazon als David-gegen-Goliath-Kampf dar. Aber so wie in der Mythologie am Ende David gewinnt, lassen auch die Mitarbeiter des Onlineriesen in Europa nicht locker. Einen Erfolg konnten sie in Italien im Frühjahr verbuchen: Sie brachten das Unternehmen dazu, für das Versandzentrum in Castel San Giovanni erstmals eine Vereinbarung mit einer Gewerkschaft, der zum linken Dachverband CGIL gehörenden Federazione Italiana dei lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS), zu unterzeichnen. Sie umfasst die Reduzierung von Nachtschichten und eine gerechtere Verteilung der Wochenendarbeit. »Wir hoffen, dass dies den Weg für viele weitere Verhandlungen in allen Ländern ebnet, in denen Amazon operiert«, sagte Massimo Mensi, Leiter der Amazon-Kampagne der Gewerkschaft, nach der Einigung – eine Intention, die auch Mathias Bolton, Leiter von UNI Handel, der weltweiten Dachorganisation der Dienstleistungsgewerkschaften, teilt.

Tarifvertrag statt Almosen

Treibende Kraft der Streik- und Protestbewegung sind die deutschen Beschäftigten und Betriebsräte, die seit 2013 an den Standorten Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne, Leipzig und Koblenz immer wieder auf die Straße gegangen sind, um für Tarifverträge und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Erst Anfang Oktober fanden an diesen Orten erneut Streiks statt, bei denen die Mitarbeiter untermauerten, dass sie sich nicht mit »freiwilligen« Entgelterhöhungen von zwei bis 2,7 Prozent abspeisen lassen. »Mit Almosen von Bezos Gnaden lassen sich die Amazon-Beschäftigten nicht ruhigstellen«, sagte Lena Widmann von Verdi im Vorfeld der Ausstände gegenüber jW. Immerhin gebe es seit Beginn der Streiks im Frühjahr 2013 regelmäßige Lohnerhöhungen, was belege, dass der Druck Wirkung zeige. Aber: »Sogenannte freiwillige Erhöhungen können jederzeit zurückgenommen werden. Deshalb wollen wir einen Entgelttarifvertrag, der existenzsichernde Einkommen garantiert, die auch helfen, Altersarmut zu verhindern.« Außerdem forderten die Streikenden Anfang Oktober einen Gesundheitstarifvertrag zur Minderung körperlicher und psychischer Belastungen sowie zur Beendigung der krankmachenden Überwachung und Kontrolle am Arbeitsplatz.

Ob es auch in diesem Jahr am internationalen Schnäppchentag »Black Friday« im November länderübergreifende Streiks geben wird wie bereits 2017, ist derzeit noch offen. Im vergangenen Jahr hatten Beschäftigte an verschiedenen deutschen Standorten und im italienischen Piacenza zeitgleich die Arbeit niedergelegt.