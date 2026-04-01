Reiche treibt Pläne für neue Kraftwerke voran

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Es klingt wie eine Jubelmeldung: Deutschland kommt laut Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beim geplanten Bau neuer Kraftwerke voran, berichtete dpa am Dienstag. Das Ministerium leitete die regierungsinterne Abstimmung für ein »Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz« ein. Neue »Langzeit-Kapazitäten« sollen ab Sommer ausgeschrieben werden, wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf ist die Rede von zwei Gebotsterminen im September sowie Dezember. Auf Stromkunden kommt ab 2031 eine neue Umlage zu.

Für rund zehn Gigawatt an Kraftwerksleistung ist laut Ministerium in den ersten Ausschreibungsrunden ein Langzeitkriterium vorgesehen - das bedeutet, sie müssten über einen längeren Zeitraum am Stück Strom bereitstellen können. Die Anlagen müssten spätestens im Jahr 2031 für einen Zeitraum von fünfzehn Jahren für die Versorgungssicherheit zur Verfügung stehen. An den Ausschreibungen könnten Erzeugungsanlagen wie Kraftwerke und Stromspeicheranlagen teilnehmen. (dpa/jW)