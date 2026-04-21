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Online Extra
20.04.2026, 18:58:53 / Ausland

Griechenland verstärkt Küstenwache zur Abwehr Geflüchteter

Migration in Griechenland.jpg
Giannis Angelakis/AP/dpa
Ein von den griechischen Behörden beschlagnahmtes Schiff, das für den Transport von Geflüchteten verwendet worden sein soll (Paliochora, 19.10.2025)

Athen. Zur verstärkten Abwehr von Geflüchteten, die über die Route von Libyen nach Kreta zu kommen versuchen, plant Griechenland seine Küstenwache personell aufzustocken. Zudem kündigte der griechische Minister für Schifffahrt und Inselpolitik, Vassilis Kikilias, am Montag die Beschaffung von vier Flugzeugen und zwei Drohnen an, die im Seegebiet südlich von Kreta eingesetzt werden sollen. Die Insel habe für die griechische Regierung »oberste Priorität«, sagte Kikilias dem Sender ERTNews.

Kreta liegt rund 300 Kilometer von der libyschen Hafenstadt Tobruk entfernt. Nach offiziellen Angaben erreichten im Jahr 2025 rund 20.000 Menschen die Insel. (dpa/jW)

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