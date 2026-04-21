Griechenland verstärkt Küstenwache zur Abwehr Geflüchteter
Athen. Zur verstärkten Abwehr von Geflüchteten, die über die Route von Libyen nach Kreta zu kommen versuchen, plant Griechenland seine Küstenwache personell aufzustocken. Zudem kündigte der griechische Minister für Schifffahrt und Inselpolitik, Vassilis Kikilias, am Montag die Beschaffung von vier Flugzeugen und zwei Drohnen an, die im Seegebiet südlich von Kreta eingesetzt werden sollen. Die Insel habe für die griechische Regierung »oberste Priorität«, sagte Kikilias dem Sender ERTNews.
Kreta liegt rund 300 Kilometer von der libyschen Hafenstadt Tobruk entfernt. Nach offiziellen Angaben erreichten im Jahr 2025 rund 20.000 Menschen die Insel. (dpa/jW)
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