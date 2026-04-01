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Online Extra
07.04.2026, 19:24:43 / Ausland

UN-Hochkommissar: Trumps Drohung gegen den Iran »widerlich«

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Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Sieht Grenzen überschritten: Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte

Genf. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, warnt angesichts der immer krasseren Drohungen des US-Präsidenten gegen den Iran vor schweren Völkerrechtsverletzungen. Er verurteile insbesondere die Drohungen, eine ganze Zivilisation auszulöschen und zivile Infrastruktur anzugreifen, sagte der österreichische UN-Diplomat am Dienstag in Genf. »Das ist widerlich«, sagte er mit Blick auf die entsprechenden Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Die Umsetzung solcher Drohungen komme schwersten Völkerrechts-Verbrechen gleich, warnte Türk in seiner Stellungnahme, ohne allerdings das US-Staatsoberhaupt explizit zu nennen. Türk verlangte einen sofortigen Stopp von Drohungen gegen Zivilisten. Er forderte internationale Bemühungen, um die Lage im Nahen und Mittleren Osten zu deeskalieren. (dpa/jW)

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