UN-Hochkommissar: Trumps Drohung gegen den Iran »widerlich«

Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa Sieht Grenzen überschritten: Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte

Genf. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, warnt angesichts der immer krasseren Drohungen des US-Präsidenten gegen den Iran vor schweren Völkerrechtsverletzungen. Er verurteile insbesondere die Drohungen, eine ganze Zivilisation auszulöschen und zivile Infrastruktur anzugreifen, sagte der österreichische UN-Diplomat am Dienstag in Genf. »Das ist widerlich«, sagte er mit Blick auf die entsprechenden Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Die Umsetzung solcher Drohungen komme schwersten Völkerrechts-Verbrechen gleich, warnte Türk in seiner Stellungnahme, ohne allerdings das US-Staatsoberhaupt explizit zu nennen. Türk verlangte einen sofortigen Stopp von Drohungen gegen Zivilisten. Er forderte internationale Bemühungen, um die Lage im Nahen und Mittleren Osten zu deeskalieren. (dpa/jW)