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Aus: Ausgabe vom 09.04.2026, Seite 4 / Inland

Kassel: Gedenkkranz für Halit Yozgat gestohlen

Kassel. Vier Unbekannte haben in Kassel einen Kranz von der Gedenkstätte für den vom faschistischen NSU ermordeten Halit Yozgat gestohlen. Die Tat ereignete sich am Dienstag abend und wurde von Kameras aufgezeichnet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Kranz transportierten die Männer mit einem E-Scooter ab. Die Rede war von jungen Tätern. Der Kranz war am Montag bei einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 20. Jahrestags der Ermordung Yozgats niedergelegt worden. (AFP/jW)

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