Rheinland-Pfalz: CDU und SPD verhandeln
Mainz. CDU und SPD in Rheinland-Pfalz verhandeln über die erste Koalition der beiden Parteien in dem Bundesland. Das teilten der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und der noch amtierende Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch nach dem Ende der Sondierungen in Mainz mit. Schweitzer sprach von intensiven Gesprächen. Beide Parteien hätten schnell einen gemeinsamen Weg gefunden. Die CDU ist nach der Landtagswahl am 22. März erstmals seit 35 Jahren wieder stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. Sondiert hat sie nur mit der SPD, andere Konstellationen sind im neuen Landtag nicht möglich. Beide Parteien haben eine Koalition mit der erstarkten AfD ausgeschlossen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Keine Kritik am »Partner«vom 09.04.2026
-
»Die letzte Chance für die FDP«vom 09.04.2026
-
Sprit ins Feuer gießenvom 09.04.2026
-
Mietenpolitischer Totalausfallvom 09.04.2026
-
Wieso kürzt man die Hilfe für Schülerinnen und Schüler?vom 09.04.2026