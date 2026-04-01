Rheinland-Pfalz: CDU und SPD verhandeln

Mainz. CDU und SPD in Rheinland-Pfalz verhandeln über die erste Koalition der beiden Parteien in dem Bundesland. Das teilten der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und der noch amtierende Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD) am Mittwoch nach dem Ende der Sondierungen in Mainz mit. Schweitzer sprach von intensiven Gesprächen. Beide Parteien hätten schnell einen gemeinsamen Weg gefunden. Die CDU ist nach der Landtagswahl am 22. März erstmals seit 35 Jahren wieder stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. Sondiert hat sie nur mit der SPD, andere Konstellationen sind im neuen Landtag nicht möglich. Beide Parteien haben eine Koalition mit der erstarkten AfD ausgeschlossen. (dpa/jW)