Reeder begrüßen Freigabe der Straße von Hormus

Hamburg. Die deutschen Reeder begrüßen die Einigung auf eine Waffenruhe im Krieg der USA und Israels gegen den Iran und die angekündigte Freigabe der Straße von Hormus. Dies sei »ein wichtiges und hoffnungsvolles Signal, vor allem für die Tausenden Seeleute, die seit Wochen unter großer Unsicherheit in der Region festsitzen«, erklärte der Verband Deutscher Reeder am Mittwoch. Entscheidend sei, »wie schnell und verlässlich aus Ankündigungen konkrete Maßnahmen werden«. Die Lage bleibe zunächst angespannt. Seit Ende Februar säßen »mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten im Persischen Golf fest«. Darunter seien mindestens 50 Schiffe von zehn deutschen Reedereien mit etwa 1.000 Seeleuten an Bord. (AFP/jW)