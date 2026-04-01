Union will Schwarzfahren nicht entkriminalisieren

Berlin. Die Union lehnt die von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) geforderte Entkriminalisierung des Schwarzfahrens kategorisch ab. CDU/CSU-Fraktionsvize Günter Krings sagte der Rheinischen Post (Mittwochausgabe), ein Ende der strafrechtlichen Verfolgung werde es »mit der Union nicht geben«. Schwarzfahren sei ein »gemeinschädliches Betrugsdelikt«. Hubig begründete ihren Vorstoß unter anderem mit einer Entlastung der Justiz. (AFP/jW)