Dieselpreis im Schnitt bei mehr als 2,50 Euro

München. Erstmals nach dem Beginn des Angriffs der USA und Israels auf den Iran hat der Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt mehr als 2,50 Euro gekostet. Direkt nach der mittäglichen Erhöhung ermittelte der ADAC am Dienstag einen Preis von 2,502 Euro pro Liter. Das waren 9,0 Cent mehr als noch eine halbe Stunde zuvor. Superbenzin der Sorte E 10 verteuerte sich um 7,6 Cent auf 2,235 pro Liter. Die Anstiege fielen höher aus als am Montag. Im Vergleich zum letzten Tag vor Kriegsausbruch ist E 10 um gut 41 Cent und Diesel um fast 70 Cent je Liter teurer geworden. (dpa/jW)