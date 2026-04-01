GDL gegen günstigere Tickets

Berlin. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Forderungen nach stark reduzierten Ticketpreisen für den Bahnverkehr angesichts der hohen Spritpreise scharf kritisiert. Derartige Vorschläge hätten »mit der Realität wenig zu tun«, erklärte die Gewerkschaft am Dienstag. Angesichts der aktuellen Lage des Systems Bahn seien sie auch »schlicht verantwortungslos und in dieser Form ein Beispiel für realitätsferne Profilierungspolitik«. Rabatte von bis zu 50 Prozent würden aus GDL-Sicht »die Nachfrage in einem ohnehin stark belasteten System weiter anheizen, ohne dass zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stehen«, warnte die Gewerkschaft. Zudem sei die Finanzierung derartiger Maßnahmen gänzlich ungeklärt. Die konkurrierende Bahngewerkschaft EVG hatte sich zuvor den Forderungen nach befristeten Rabatten angeschlossen. (AFP/jW)