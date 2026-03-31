Dritter Coach der Saison: Tottenham verpflichtet De Zerbi

Adam Davy/PA Wire/dpa Der Lotse betritt die Titanic: Roberto De Zerbi

London. Tottenham Hotspur hat Roberto De Zerbi als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 46 Jahre alte Italiener soll den Traditionsclub aus dem Londoner Norden zunächst vor dem Abstieg in die zweite Liga bewahren. Die Spurs stehen derzeit auf dem 17. Platz der Tabelle, nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. De Zerbi ist bereits der dritte Trainer der Spurs in dieser Saison nach Thomas Frank und Igor Tudor. »Unser kurzfristiges Ziel ist es, in der Tabelle der Premier League zu klettern. Darin wird bis zum letzten Pfiff der Saison unsere ganze Aufmerksamkeit liegen«, sagte De Zerbi, der »einen langfristigen Vertrag« (die genaue Laufzeit wurde nicht genannt) unterschrieben hat. Von dem Dänen Frank, der im vergangenen Sommer verpflichtet worden war, hatte sich der Club wegen des enttäuschenden Saisonverlaufs im Februar getrennt. Sein Nachfolger Tudor, der als Interimscoach geholt worden war, musste bereits nach sechs Wochen wieder gehen. Unter dem Kroaten holte Tottenham in der Premier League nur einen Punkt aus fünf Spielen. (dpa/jW)