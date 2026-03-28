Zwei vermisste Boote von Hilfsflotte für Kuba sicher angekommen

Ramon Espinosa/AP/dpa Ein Schiff des Hilfskonvois bei der Ankunft am Dienstag im Hafen von Havanna

Washington. Zwei zeitweise als vermisst gemeldete Boote einer internationalen Hilfsflotte für Kuba haben offenbar ihr Ziel erreicht. Die US-Küstenwache sei darüber informiert worden, dass die mit Hilfsgütern beladenen Boote sicher in Kuba angekommen seien, erklärte ein Sprecher am Freitag. Die mexikanische Küstenwache hatte seit Donnerstag nach den beiden Booten gesucht. Die Boote mit humanitären Hilfsgütern an Bord waren vor einer Woche von der mexikanischen Insel Mujeres ausgelaufen und hätten eigentlich bereits am Dienstag oder Mittwoch in Havanna eintreffen sollen. Organisiert wurde die Flotte von einem Zusammenschluss von Gewerkschaften, Hilfsorganisationen, Parlamentsabgeordneten und Aktivisten aus verschiedenen Ländern. Vorbild ist die Gaza-Hilfsflotte, die im vergangenen Jahr versucht hatte, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. (AFP/jW)