Iran-nahe Gruppe soll Mails von FBI-Chef Patel gehackt haben

AP Photo/Tom Brenner Will nur kurz nach den Mails schauen: FBI-Chef Patel mit Eishockeyschläger am Freitag in Arlington

Washington. Eine Iran-nahe Gruppe soll das private E-Mail-Konto von FBI-Chef Kash Patel gehackt haben. Die Sender CBS und CNN berichteten am Freitag, die Gruppe »Handala« habe private Fotos und Dokumente von Patel im Internet veröffentlicht. Das FBI und das US-Justizministerium kommentierten die Berichte vorerst nicht. Auf den von US-Medien veröffentlichten Bildern des Hacks ist Patel unter anderem mit Zigarren zu sehen. »Die sogenannten ›undurchdringlichen‹ FBI-Systeme wurden innerhalb weniger Stunden von unserem Team in die Knie gezwungen«, schrieb die Gruppe »Handala« nach Angaben von CBS. Laut CNN stammen die gehackten Mails aus dem Zeitraum 2011 bis 2022. Patel steht seit 2025 an der Spitze der Bundespolizei. »Handala« hatte im März bereits Cyberangriffe auf die US-Unternehmen Stryker und Verifone für sich beansprucht. »Handala« bezeichnete dies als Vergeltung für den US-Angriff auf eine iranische Mädchenschule vom 28. Februar, bei dem mehr als 175 Menschen ums Leben kamen. (AFP/jW)