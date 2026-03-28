Krieg gegen Iran: USA verlor bislang Ausrüstung für drei Milliarden US-Dollar

Stringer/dpa Es knallt im Luftraum über Doha (18.3.2026)

New York. Die USA haben im Krieg gegen den Iran bislang Militärgüter im Wert von nahezu drei Milliarden US-Dollar verloren. Elaine McCusker, eine hochrangige Haushaltsbeauftragte des Pentagon während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, schätzte die Schäden gegenüber dem Wall Street Journal am Donnerstag (Ortszeit) auf bis zu 2,9 Milliarden Dollar. Besonders teuer schlage dabei der Schaden an einem Radarsystem zu Buche, das auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Katar stationiert ist. Laut dem Bericht wurde der Großteil der Schäden am Boden durch ballistische Raketen und Drohnen verursacht. (jW)