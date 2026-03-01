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25.03.2026, 18:00:04 / Inland

Merz schließt Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht aus

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Kay Nietfeld/dpa
Alles dreht sich: Merz am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag

Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz schließt im Zusammenhang mit den geplanten »Reformen« Änderungen bei der Mehrwertsteuer nicht aus. »Wir wollen insbesondere die Belastung durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge reduzieren«, sagte der CDU-Chef in der Regierungsbefragung im Bundestag am Mittwoch. Auf diesem Weg suche man nach Lösungen. »Wir schließen nichts aus«, so Merz. Der Kanzler antwortete damit auf eine Frage von Linke-Kofraktionschefin Heidi Reichinnek, ob es in dieser Wahlperiode eine Erhöhung der Mehrwertsteuer geben werde oder nicht. Er betonte, seine Aussage sei keine Legitimation zu behaupten, die Koalition plane eine Mehrwertsteuererhöhung. »Es wäre ja zum Beispiel auch denkbar, zur Entlastung der Haushalte mit sehr niedrigen Einkommen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel deutlich zu senken«, sagte Merz. (dpa/jW)

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