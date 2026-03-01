Rheinland-Pfalz: AfD wechselt überraschend Fraktionsvorsitzenden aus

Thomas Frey/dpa Da führten die Parteifreunde schon den Dolch im Gewande: Jan Bollinger jubelt am Sonntag in Mainz

Mainz. Wenige Tage nach dem Wahlerfolg der AfD in Rheinland-Pfalz gibt es eine Überraschung an der Spitze der größten Oppositionsfraktion: Zum neuen Fraktionschef wurde am Mittwoch unerwartet der Abgeordnete Michael Büge gewählt. Der 60jährige, der jahrzehntelang in Berlin Mitglied der CDU und dort zwischen 2011 und 2013 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales war, löst Jan Bollinger ab, der bisher der Fraktion vorstand und der die AfD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt hatte.

Für Bollinger, der auch Landeschef der AfD ist, ist die fraktionsinterne Wahl eine Schlappe. Er werde das Ergebnis als Demokrat akzeptieren und wolle sich auch in Zukunft konstruktiv in der Fraktion einbringen, sagte Bollinger. Er habe allerdings nicht erwartet, dass er als Spitzenkandidat nach diesem Wahlergebnis nicht wiedergewählt werde. Er halte das auch für erklärungsbedürftig gegenüber den Mitgliedern und Wählern der AfD, sagte Bollinger weiter. Die AfD hatte bei der Wahl am Sonntag ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt, sie konnte mit 19,5 Prozent das bislang beste Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland einfahren.

Büge ist seit 2017 Fraktionsgeschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion. Er wechselte einst von der CDU zur AfD. Für die Union war er unter anderem von 2001 bis 2011 Beigeordneter in Berlin-Neukölln, die letzten zwei Jahre dieses Zeitraums auch stellvertretender Bezirksbürgermeister. Von 2011 bis 2013 war Büge dann Staatssekretär für Soziales und Amtschef in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin. In der AfD ist er inzwischen Mitglied des Kreisverbands Mainz und dort auch Vorstandsmitglied. (dpa/jW)