Radsport: Van der Poel gewinnt 2. Etappe von Tirreno-Adriatico

Massimo Paolone/LaPresse via AP Mathieu Van Der Poel (l.) überquert die Ziellinie und gewinnt die zweite Etappe des Radrennens Tirreno-Adriatico von Camaiore nach San Gimignano (10.3.2026)

San Gimignano. Matthieu van der Poel hat die zweite Etappe der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Profi im Dienst von Alpecin - Premier Tech setzte sich auf der 206 Kilometer langen Strecke von Camaiore nach San Gimignano im Schlussprint aus einer dreiköpfigen Spitzengruppe heraus gegen Isaac Del Toro (UAE) und Giulio Pellizzari (Red Bull - Bora - hansgrohe) durch. Die letzten sechs Kilometer führten über einen Gravel-Sektor, dessen schotterreicher Boden besondere Fähigkeiten in der Radbeherrschung verlangt. Die Gesamtführung übernahm der in der Tageswertung zweitplazierte Del Torro. Die Etappe war van der Poels zweiter Sieg in drei Renntagen seit seinem Einstieg in die Saison. Der Klassikerspezialist gilt als großer Favorit bei den kommenden Monumenten Milan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen und Paris-Roubaix, sein härtester Konkurrent bei den Monumenten ist Tadej Pogacar, der ebenfalls einen perfekten Saisoneinstieg hatte. Er gewann am Samstag den toskanischen Neoklassiker Strade Bianche, der ebenfalls zahlreiche Gravel-Sektoren hat. (jW)