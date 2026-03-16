»Große Koalition« in Brandenburg steht

Potsdam. Die geplante Koalition von SPD und CDU in Brandenburg hat die letzte Hürde genommen. Auf einem Landesparteitag in Potsdam stimmten die Sozialdemokraten am Sonnabend dem Koalitionsvertrag mit einer großen Mehrheit von 96 Prozent zu. 83 Prozent der CDU-Mitglieder hatten sich zuvor in einer Befragung dafür ausgesprochen. Nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition wollen SPD und CDU unter dem seit 2013 amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke bis zur Landtagswahl 2029 gemeinsam regieren. (dpa/jW)