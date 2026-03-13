Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer übernimmt die britische Zeitung Telegraph. Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI für die Telegraph Media Group eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Millionen Euro) in bar, wie der Berliner Konzern am 6. März mitteilte. Der Telegraph ist eine der ältesten Zeitungen Großbritanniens. Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der Telegraph-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken Politico und Business Insider nutzen. (dpa/jW)