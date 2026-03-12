Gegründet 1947 Donnerstag, 12. März 2026, Nr. 60
Sudan: 40 Tote nach Dronenattacke

Khartum. Im Sudan sind bei einem Drohnenangriff am Dienstag 40 Menschen getötet worden. Die Menschen waren in der zentralen Region Kordofan mit einem Lastwagen unterwegs zu einer Beerdigung, wie AFP am Mittwoch erfuhr. Bei den Todesopfern soll es sich überwiegend um Frauen handeln. Die Region Kordofan ist das Epizentrum des seit dem Frühjahr 2023 anhaltenden blutigen Machtkampfs zwischen der Regierungsarmee und den konkurrierenden »Schnellen Eingreiftruppen« (englische Abkürzung RSF). (AFP/jW)

