Aus: Ausgabe vom 12.03.2026, Seite 6 / Ausland
Sudan: 40 Tote nach Dronenattacke
Khartum. Im Sudan sind bei einem Drohnenangriff am Dienstag 40 Menschen getötet worden. Die Menschen waren in der zentralen Region Kordofan mit einem Lastwagen unterwegs zu einer Beerdigung, wie AFP am Mittwoch erfuhr. Bei den Todesopfern soll es sich überwiegend um Frauen handeln. Die Region Kordofan ist das Epizentrum des seit dem Frühjahr 2023 anhaltenden blutigen Machtkampfs zwischen der Regierungsarmee und den konkurrierenden »Schnellen Eingreiftruppen« (englische Abkürzung RSF). (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 12.03.2026
-
Wie kriminalisiert Italien Seenotrettung?vom 12.03.2026
-
Konkurrenz für Mélenchonvom 12.03.2026
-
Landsknechte für Nahostvom 12.03.2026
-
Rauhe Töne aus Brüsselvom 12.03.2026
-
Rückblick ohne Erinnerungvom 12.03.2026