Sri Lanka bringt Besatzung von iranischem Schiff in Sicherheit

Der jüngste Angriff der USA auf ein iranisches Schiff vor der Küste Sri Lanka töte fast 90 Menschen, weitere wurden verletzt (Galle, 5.3.2026)

Sri Jayewardenepura Kotte. Sri Lanka hat nach Angaben von Präsident Anura Kumara Dissanayake am Donnerstag mit der Evakuierung eines iranischen Schiffes vor seiner Küste begonnen. Es befänden sich insgesamt 208 Menschen an Bord, sagt das Staatsoberhaupt. Nach der Rettung der Mannschaft solle das Schiff in den Hafen von Trincomalee gebracht werden. Man habe sich nach ausführlichen Gesprächen dazu entschlossen, der Besatzung zu helfen. Erst am Mittwoch war die iranische Fregatte IRIS Dena in der Region von einem US-U-Boot versenkt worden. Dabei kamen 87 Menschen ums Leben. (Reuters/jW)