Iran: Trump schließt Einsatz von Bodentruppen nicht aus

AP Photo/Mark Schiefelbein Trump mit Kriegsminister Hegseth am Montag im Weißen Haus (2.3.2026)

Washington. US-Präsident Donald Trump schließt den Einsatz von Bodentruppen beim Angriff auf den Iran ausdrücklich nicht aus. Der Zeitung New York Post sagte er am Montag, er werde diese einsetzen, »wenn sie notwendig sind«. Er fügte hinzu: »Wahrscheinlich brauchen wir sie nicht.« Trump behauptete, »die Operation« liege weit vor dem Zeitplan. Im Interview mit dem Sender CNN drohte Trump eine Eskalation an. »Wir haben noch nicht einmal angefangen, sie hart zu treffen. Die große Welle ist noch nicht einmal gekommen«, sagte der US-Präsident ohne nähere Erklärungen und fügte dann hinzu: »Die große Welle kommt bald.«

Zugleich betonte er, dass die US-Streitkräfte »weitaus länger« im Einsatz bleiben könnten als die angeblich ursprünglich geplanten »vier bis fünf Wochen«. Mit der Entscheidung zum Angriff gegen den Iran habe er die beste Möglichkeit genutzt, sagte der US-Präsident. »Dies war unsere letzte und beste Chance zuzuschlagen, was wir gerade tun, und die unerträglichen Bedrohungen durch dieses kranke und finstere Regime zu beseitigen«, sagte Trump. (AFP/jW)