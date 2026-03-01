Rutte bezeichnet Angriff auf den Iran als »sehr wichtig«

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert Weiß, was wichtig ist: Mark Rutte (r.), hier mit Boris Pistorius (Brüssel, 12.2.2026)

Brüssel. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die Angriffe der USA und Israels auf den Iran als »sehr wichtig« bezeichnet. »Ich halte es für sehr wichtig, was die USA hier gemeinsam mit Israel tun, denn dadurch wird die Fähigkeit des Iran, sich nukleare Kapazitäten und ballistische Raketen zu beschaffen, eingeschränkt und geschwächt«, sagte Rutte dem ARD-Studio Brüssel am Montag. »Es ist wirklich entscheidend, dass der amerikanische Präsident diese Maßnahme ergriffen hat«, fügte er hinzu.

Die USA und Israel hatten am Sonnabend umfassende Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden auch das faktische Staatsoberhaupt Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Khamenei sei allein in diesem Jahr für den Tod »Tausender, möglicherweise Zehntausender« Iraner verantwortlich gewesen, verteidigte Rutte den tödlichen Angriff, bei dem auch mehrere Familienmitglieder Khameneis getötet wurden. Der Iran sei seit Jahren eine »echte Bedrohung« für Europa, behauptete er.

Mit Blick auf die NATO sagte Rutte, es gebe »überhaupt keine Pläne«, dass die Allianz in den Krieg hineingezogen oder sich daran beteiligen werde. Einzelne Mitgliedstaaten würden lediglich die USA und Israel bei ihren Maßnahmen unterstützen. (AFP/jW)