Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Baby positiv auf Giftstoff getestet

Paris. Nach dem Skandal um verunreinigte Babymilchprodukte ist in Frankreich erstmals ein Baby positiv auf den Giftstoff Cereulid getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Paris am Freitag mit. Ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Toxin und den zurückgerufenen Produkten besteht, müsse noch geklärt werden. Mehrere Hersteller, darunter Großkonzerne wie Nestlé, Danone und Lactalis, hatten seit Dezember in mehr als 60 Ländern weltweit Säuglingsnahrung aus der Verkauf genommen. (AFP/jW)

