Kamau Sadiki zum 73. Geburtstag

jW

Am 23. Februar haben wir den 73. Geburtstag von Kamau Sadiki gefeiert. Der afroamerikanische politische Gefangene war seinerzeit Mitglied der Black Panther Party in New York City und in anderen Regionen der Vereinigten Staaten. Später fasste er den Entschluss, sich den Militanten der Black Liberation Army anzuschließen und war leidenschaftlicher Kampfsportlehrer. Er ist Vater und Großvater. Trotz schwerer Erkrankung und trotz seiner teilweisen Erblindung wird er immer noch vom Staat in Gefangenschaft gehalten. Er ist und bleibt ein Freiheitskämpfer, ganz egal, wo er sich auch befindet.

Anlässlich seines Geburtstags haben wir über ihn gesprochen und haben seiner gedacht, um ihn zu ehren und um alle, die uns hören können, zu bitten, ihn und seine liebevolle Familie zu unterstützen. Sie fordert seine sofortige Freilassung, und so fordern auch wir: Freiheit für Kamau Sadiki!

Seinen 73. Geburtstag habe ich bereits erwähnt, aber es geht um mehr als nur das: Kamau Sadiki sitzt seit sehr vielen Jahren im Gefängnis, weil er sich geweigert hat, sich der Staatsmacht zu beugen. Er konnte nur deshalb in einem dreißig Jahre alten Fall zu Unrecht des Mordes bezichtigt werden, weil alle entlastenden Beweise, die seine Unschuld belegen konnten, im Prozess auf illegale Weise unterdrückt und den Geschworenen vorenthalten wurden.

Fast sein ganzes Leben hat Kamau für Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft. Diesen Kampf führt er weiter, aber dazu braucht er jetzt auch eure Unterstützung für die Kampagne »Free Kamau Sadiki«. Ich bitte euch deshalb inständig: Schließt euch der internationalen Solidaritätsbewegung an und erweckt sie zu neuem Leben! Tragt mit dazu bei, dass sie ihre Aufgabe erfüllen kann.

Und dich, mein Bruder Kamau, grüße ich hiermit von Herzen – mit Liebe, nicht mit Angst,

Dein Mumia Abu-Jamal.