1776, 15. März: Als erste nordamerikanische Kolonie erklärt South Carolina seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Der Staat ratifiziert am 5. ­Februar 1778 die sogenannten Konföderationsartikel, eine ­Vorform der Verfassung der Vereinigten Staaten.

1921, 13. März: In der Mongolei wird eine Monarchie ausgerufen. Letztlich wird der zum Khan ernannte deutschbaltische Baron Roman von Ungern-Sternberg zum diktatorischen Herrscher unter der bloß nominellen Führung Bogd Khans, der das religiöse Oberhaupt der Buddhisten in der Mongolei ist. Der ehemalige Kommandeur einer Teilgruppe der Weißen Armee wird im August 1921 von Verbänden der Mongolischen Revolutionären Volksarmee gefangen genommen und am 15. September von der Roten Armee hingerichtet.

1941, 9. März: Das faschistische Italien beginnt einen Angriff zur Eroberung Griechenlands. Nach zwei Wochen bricht die von Albanien ausgehende Offensive zusammen. Der Überfall wird am 25. März abgebrochen. Es ist bereits der zweite Versuch Mussolinis, Griechenland einzunehmen. Der erste Versuch am 28. Oktober 1940 war ebenfalls am Widerstand der Griechen gescheitert.

1941, 11. März: In den USA tritt der im Vormonat vom Kongress verabschiedete Lend-Lease Act (Leih- und Pachtgesetz) in Kraft. Damit wird ein Hilfskonstrukt geschaffen, das es den Vereinigten Staaten ermöglicht, Großbritannien und später die Sowjetunion im Kampf gegen die Nazis mit kriegswichtigem Material zu versorgen, ohne ihre zu diesem Zeitpunkt noch bestehende Neutralität aufgeben zu müssen.

1951, 9. März: In Düsseldorf wird die Deutsche Frauenpartei als nur für Frauen vorgesehene politische Organisation gegründet. Ihre Vorsitzende, die Journalistin und Verlegerin Hulda Pankok, ruft dazu auf, die Politik »durch fraulichen Einfluss zu vermenschlichen«.

1951, 12. März: In mehreren katalanischen Städten kommt es, erstmals seit dem Ende des Spanischen Krieges, zu Demonstrationen. Mehr als 300.000 Arbeiter treten in den Ausstand. In Barcelona finden heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei statt. Das Franco-Regime schickt nicht nur Polizeitruppen, sondern zur Verstärkung auch ein Geschwader der Mittelmeerflotte. Annähernd 1.000 Personen werden verhaftet.

1991, 14. März: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärt das geltende Namensrecht, demzufolge die Frau in der Ehe den Nachnamen des Mannes annehmen muss, wenn sie sich nicht anderweitig auf einen Namen einigen, für verfassungswidrig.