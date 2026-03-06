Volksrepublik China erhöht Militärbudget

Beijing. China will seinen Rüstungshaushalt erneut deutlich aufstocken. Zum Auftakt der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses am Donnerstag hat die Regierung einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der eine Steigerung des Militärbudgets um sieben Prozent auf rund 236 Milliarden Euro vorsieht. China hat nach den USA den zweitgrößten Rüstungshaushalt der Welt. (dpa/jW)