Aus: Ausgabe vom 06.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Volksrepublik China erhöht Militärbudget
Beijing. China will seinen Rüstungshaushalt erneut deutlich aufstocken. Zum Auftakt der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses am Donnerstag hat die Regierung einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der eine Steigerung des Militärbudgets um sieben Prozent auf rund 236 Milliarden Euro vorsieht. China hat nach den USA den zweitgrößten Rüstungshaushalt der Welt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Ein Hauch Industriepolitikvom 06.03.2026
-
Die Steuerhinterziehungsfabrikvom 06.03.2026