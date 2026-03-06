Israel will mehr Rüstung produzieren

Tel Aviv. Israels Verteidigungsministerium hat die großen Rüstungskonzerne des Landes angewiesen, die Produktion offensiver und defensiver Waffensysteme zu beschleunigen. Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen den Iran sei Rüstungsvertretern ein operativer Lagebericht präsentiert worden, aus dem kurz- und langfristige Beschaffungs- und Aufrüstungspläne hervorgingen, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag. Die israelische Wirtschaftszeitung Calcalist schrieb, die relevanten Waffen würden von Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael und Tomer hergestellt. Zu den wichtigsten Raketenabwehrsystemen, deren Produktion beschleunigt werden solle, gehörten demnach »Arrow 3« und »Barak MX« von IAI sowie »Schleuder Davids« von Rafael. Die Produktionssteigerung erfolge parallel zu Lieferverpflichtungen für ausländische Streitkräfte. (dpa/jW)