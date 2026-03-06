Israel will mehr Rüstung produzieren
Tel Aviv. Israels Verteidigungsministerium hat die großen Rüstungskonzerne des Landes angewiesen, die Produktion offensiver und defensiver Waffensysteme zu beschleunigen. Vor dem Hintergrund des Kriegs gegen den Iran sei Rüstungsvertretern ein operativer Lagebericht präsentiert worden, aus dem kurz- und langfristige Beschaffungs- und Aufrüstungspläne hervorgingen, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag. Die israelische Wirtschaftszeitung Calcalist schrieb, die relevanten Waffen würden von Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael und Tomer hergestellt. Zu den wichtigsten Raketenabwehrsystemen, deren Produktion beschleunigt werden solle, gehörten demnach »Arrow 3« und »Barak MX« von IAI sowie »Schleuder Davids« von Rafael. Die Produktionssteigerung erfolge parallel zu Lieferverpflichtungen für ausländische Streitkräfte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Ein Hauch Industriepolitikvom 06.03.2026
-
Die Steuerhinterziehungsfabrikvom 06.03.2026