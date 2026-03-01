Gegründet 1947 Donnerstag, 5. März 2026, Nr. 54
Aus: Ausgabe vom 05.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Belgien: Kaution für festgesetzten Tanker

Brüssel. Der von Belgien am vergangenen Wochenende festgesetzte Tanker »Ethera«, der mutmaßlich der russischen »Schattenflotte« angehört, soll eine Kaution von mehr als zehn Millionen Euro hinterlegen. Erst dann dürfe das Schiff, sofern eine Inspektion zudem die Einhaltung aller Vorschriften bestätige, wieder auslaufen, teilten Belgiens Justizministerin Annelies Verlinden und Verkehrsminister Jean-Luc Crucke am Mittwoch mit. Demnach seien 45 Verstöße festgestellt worden, darunter gefälschte Zertifikate und technische Mängel. (dpa/jW)

