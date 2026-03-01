Gegründet 1947 Donnerstag, 5. März 2026, Nr. 54
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 05.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Bayer: Glyphosat-Klagen sorgen erneut für Verlust

Leverkusen. Beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ist der Verlust wegen Glyphosat-Klagen gegen seine US-Tochter Monsanto deutlich gewachsen. 2025 bewegten sich Umsätze und Erlöse auf dem Vorjahresniveau. Doch Rückstellungen für Prozessrisiken in Höhe von 6,2 Milliarden Euro führen unterm Strich zu einem Minus von 1,1 Milliarden Euro, kommentierte die Coordination gegen Bayer-Gefahren am Mittwoch das Konzernergebnis. Dennoch wähne Bayer sich auf gutem Weg, nicht zuletzt wegen Gesetzesinitiativen in den USA, die zu einer »Immunisierung« des kritisierten Herbizids beitragen sollen. Außerdem hofft er auf ein Grundsatzurteil in den USA, das die Klagewelle beenden könnte. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!