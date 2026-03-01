Bayer: Glyphosat-Klagen sorgen erneut für Verlust

Leverkusen. Beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer ist der Verlust wegen Glyphosat-Klagen gegen seine US-Tochter Monsanto deutlich gewachsen. 2025 bewegten sich Umsätze und Erlöse auf dem Vorjahresniveau. Doch Rückstellungen für Prozessrisiken in Höhe von 6,2 Milliarden Euro führen unterm Strich zu einem Minus von 1,1 Milliarden Euro, kommentierte die Coordination gegen Bayer-Gefahren am Mittwoch das Konzernergebnis. Dennoch wähne Bayer sich auf gutem Weg, nicht zuletzt wegen Gesetzesinitiativen in den USA, die zu einer »Immunisierung« des kritisierten Herbizids beitragen sollen. Außerdem hofft er auf ein Grundsatzurteil in den USA, das die Klagewelle beenden könnte. (dpa/jW)