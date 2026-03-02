Gegründet 1947 Montag, 2. März 2026, Nr. 51
Aus: Ausgabe vom 02.03.2026, Seite 4 / Inland

Heizungsgesetz: SPD will Mieter schützen

Berlin. Die SPD will den Mieterschutz nach eigenen Angaben zu einer zentralen Bedingung für das neue Heizungsgesetz machen. »Mit mir wird es kein Gesetz geben, das Mieterinnen und Mieter auf den Kosten sitzen lässt. Der Mieterschutz ist für mich zentral«, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch dem Stern. Jetzt beginne die »Detailarbeit«. Miersch verwies darauf, dass es beim CO2-Preis bereits eine soziale Lenkung gebe, so dass Vermieter steigende Kosten nicht einfach an Mieter durchreichen könnten. (dpa/jW)

