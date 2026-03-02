Heizungsgesetz: SPD will Mieter schützen
Berlin. Die SPD will den Mieterschutz nach eigenen Angaben zu einer zentralen Bedingung für das neue Heizungsgesetz machen. »Mit mir wird es kein Gesetz geben, das Mieterinnen und Mieter auf den Kosten sitzen lässt. Der Mieterschutz ist für mich zentral«, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch dem Stern. Jetzt beginne die »Detailarbeit«. Miersch verwies darauf, dass es beim CO2-Preis bereits eine soziale Lenkung gebe, so dass Vermieter steigende Kosten nicht einfach an Mieter durchreichen könnten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Hat der Fall Potential für eine Grundsatzentscheidung?vom 02.03.2026
-
Maß und Maßlosigkeitvom 02.03.2026
-
Die Einsicht in die Notwendigkeitvom 02.03.2026
-
Tarifrunde in den Startlöchernvom 02.03.2026
-
Apotheker in Proteststimmungvom 02.03.2026