Özdemir will Migration stärker »steuern«
Berlin. Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat seine Partei zu einer Überprüfung ihrer Migrationspolitik aufgefordert. Die Grünen müssten sich fragen, ob sie »in der Migrationspolitik immer das Ganze im Blick hatten«, sagte er Welt am Sonntag. Man dürfe »über Ordnung und Steuerung nicht schweigen«. In Baden-Württemberg finden am Sonntag kommender Woche Landtagswahlen statt. Özdemir bewirbt sich um die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er sagte der Zeitung weiter, Einwanderung müsse »viel stärker gesteuert werden. Das bedeutet eben auch, die Frage der irregulären Migration und ihrer Begrenzung ernst zu nehmen.« (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
