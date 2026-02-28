Bereits 4.800 Stellen bei BASF gestrichen

Ludwigshafen. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF peilt bis Ende des Jahres Kürzungen von 2,3 Milliarden statt ursprünglich 2,1 Milliarden Euro an. Bis Ende 2025 seien bereits rund 1,7 Milliarden Euro weniger ausgegeben worden, berichtete Finanzvorstand Dirk Elvermann am Freitag. Rund 4.800 Beschäftigte hätten das Unternehmen zwischen Dezember 2023 und Dezember 2025 verlassen, so der Manager. (dpa/jW)