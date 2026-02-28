Gegründet 1947 Sa. / So., 28. Februar/ 1. März 2026, Nr. 50
Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

»Globale Notlage« bei Gewalt gegen Frauen

Genf. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat Gewalt gegen Frauen in aller Welt angeprangert. »Die Gewalt gegen Frauen, vor allem Femizide, sind eine globale Notlage«, sagte Türk am Freitag vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. »Rund 50.000 Frauen und Mädchen weltweit wurden 2024 getötet, meistens von Familienangehörigen.« Türk verwies auf den Vergewaltigungsprozess in Frankreich gegen 51 Männer, der auf Wunsch des Opfers Gisèle Pelicot öffentlich abgehalten wurde, sowie die systematische sexuelle Ausbeutung von mehr als tausend Minderjährigen und jungen Frauen durch den verstorbenen US-Milliardär Jeffrey Epstein. (AFP/jW)

