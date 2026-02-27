EU antwortet auf Petition

Brüssel. EU-Gleichstellungskommissarin Hadja Lahbib hat eine »klare« Antwort auf eine Petition für einen besseren Zugang zu Abtreibungen in Aussicht gestellt. »Die EU ist der Gesundheit, Sicherheit und Würde von Frauen verpflichtet«, sagte Lahbib in einem am Mittwoch abend auf der Onlineplattform Instagram veröffentlichten Video. Die Initiative »My Voice, My Choice« hatte vergangenes Jahr mehr als eine Million Unterschriften gesammelt. »Wir wissen, dass in vielen europäischen Ländern Abtreibungen nicht sicher, nicht zugänglich und nicht kostenlos sind«, hatte die Mitorganisatorin Federica Vinci im September gesagt. »Wir wollen jeder Frau die Möglichkeit geben, darauf zurückzugreifen.« Abtreibungen fallen in den Bereich der Gesundheitspolitik, für den Brüssel nicht direkt zuständig ist. Die Organisatorinnen fordern mit ihrer Petition aber einen EU-Fonds, der Frauen helfen soll, wenn sie an ihrem Wohnort keinen Arzt für eine Abtreibung finden und dafür in eine andere Region oder ein anderes EU-Land reisen müssen. EU-Kommissarin Lahbib wollte schon nach Redaktionsschluss am Donnerstag nachmittag die Antwort der Kommission vorstellen. (AFP/jW)