WEF-Präsident tritt wegen Epstein zurück

Davos. Im Zusammenhang mit Enthüllungen um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gibt der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende, seinen Posten auf. Der Norweger teilte am Donnerstag mit, »nach sorgfältiger Abwägung« werde er zurückzutreten. Das WEF hatte Anfang Februar eine Untersuchung der Verbindungen von Epstein zu Brende angekündigt, der seit 2017 Präsident des jährlichen Treffens von Superreichen mit Spitzenpolitikern in Davos ist. (AFP/jW)