Ungarn fordert Check der Druschba-Pipeline

Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schlägt der EU eine Untersuchungsmission zur beschädigten Ölpipeline Druschba in der ­Ukraine vor. In einem Brief an EU-Ratspräsident ‌António ­Costa wirbt Orbán für den Einsatz ungarischer und slowakischer Experten vor Ort. ‌Damit verbindet Orbán die Aussicht auf ein Ende seiner Blockade neuer EU-Kredite für die ­Ukraine. (Reuters/jW)