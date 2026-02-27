Aus: Ausgabe vom 27.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Ungarn fordert Check der Druschba-Pipeline
Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schlägt der EU eine Untersuchungsmission zur beschädigten Ölpipeline Druschba in der Ukraine vor. In einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa wirbt Orbán für den Einsatz ungarischer und slowakischer Experten vor Ort. Damit verbindet Orbán die Aussicht auf ein Ende seiner Blockade neuer EU-Kredite für die Ukraine. (Reuters/jW)
