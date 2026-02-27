Gegründet 1947 Freitag, 27. Februar 2026, Nr. 49
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Ungarn fordert Check der Druschba-Pipeline

Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schlägt der EU eine Untersuchungsmission zur beschädigten Ölpipeline Druschba in der ­Ukraine vor. In einem Brief an EU-Ratspräsident ‌António ­Costa wirbt Orbán für den Einsatz ungarischer und slowakischer Experten vor Ort. ‌Damit verbindet Orbán die Aussicht auf ein Ende seiner Blockade neuer EU-Kredite für die ­Ukraine. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.