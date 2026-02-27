EZB-Bilanz weiter im Minus

Frankfurt am Main. Die Verlustserie der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich 2025 fortgesetzt. Gut 1,25 Milliarden Euro Minus stehen unter dem Strich in der Bilanz, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Damit fällt eine Gewinnausschüttung an die nationalen Zentralbanken im Euro-Raum – darunter die Deutsche Bundesbank – erneut aus. Die Bundesbank legt am kommenden Donnerstag ihren Geschäftsbericht vor. Im Geschäftsjahr 2024 hatte die Bundesbank erstmals seit 1979 einen Verlust gemacht – rund 19,2 Milliarden Euro. (dpa/jW)