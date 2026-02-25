Laut USA Gespräche zu »New START« in Genf
Genf. Nach dem Auslaufen des »New START«-Abkommens zwischen Washington und Moskau zur Begrenzung von Atomwaffen halten die USA eigenen Angaben zufolge in Genf Treffen mit russischen und chinesischen Delegationen ab. »Heute habe ich mich mit der russischen Delegation getroffen. Morgen werden wir unter anderem mit der chinesischen Delegation zusammentreffen«, sagte ein hochrangiger Offizieller des US- Außenministeriums, der anonym bleiben wollte, am Montag vor Journalisten in Genf. Die USA hätten Anfang des Monats bereits »vorbereitende« Treffen mit Russland und China in Washington abgehalten. Die Treffen in Genf seien »etwas substantieller« gewesen, sagte der Offizielle. Die chinesische Außenamtssprecherin Mao Ning erklärte am Dienstag auf Nachfrage, dass die Delegation der Volksrepublik im Rahmen der Abrüstungskonferenz in Genf bereitstehe, sich mit den Vertretern aller teilnehmenden Länder auszutauschen.(AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 25.02.2026
-
Dauerbeschuss trotz Waffenruhevom 25.02.2026
-
Milliarden aus Brüssel mit Tückenvom 25.02.2026
-
Gottesgeschenk vom Nil bis zum Euphratvom 25.02.2026
-
Militärisches Drehkreuz Azorenvom 25.02.2026