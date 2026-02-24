Artemis-Start verzögert sich wieder

Cape Canaveral. Der für den 6. März geplante Start der Mondmission Artemis II ist erneut verschoben worden, wie die NASA am 22. Februar mitteilte. Dabei war die Trägerrakete auf dem Kennedy Space Center in Florida bereits in Stellung gebracht worden. Laut Jared Isaacman, dem Chef der US-Weltraumagentur, habe es jedoch technische Probleme mit der Heliumzufuhr der Raketen gegeben. Eigentlich hätte der Start sogar bereits Anfang Februar sein sollen, doch ein Wasserstoffleck hat den ursprünglichen Termin verhindert. Mit Artemis II soll zum ersten Mal seit der Apollo-17-Mission im Dezember 1972 wieder eine bemannte Mondmission ins All starten. Die vier für Artemis II vorgesehenen Astronauten sollen allerdings nicht auf dem Erdtrabanten landen, sondern ihn nur umrunden. Das Projekt dient als Vorstufe für die Mondlandemission Artemis III, die im Jahr 2028 starten soll. Ein neuer Termin für den Abflug von Artemis II steht noch nicht fest – er hängt davon ab, wie schnell die Rakete wieder in eine Wartungshalle gebracht werden kann und wie die Konstellation zwischen Erde und Mond in den nächsten Monaten ist. Gehen die Reparaturarbeiten schnell voran, könnte Anfang April in Frage kommen. (jW)