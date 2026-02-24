Aus: Ausgabe vom 24.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Trump-Hotel als größtes Gebäude Down Under
Gold Coast. Ein Trump-Hotel soll die Skyline in der australischen Stadt Gold Coast dominieren, ein Luxuswolkenkratzer für 1,5 Milliarden Australische Dollar (900 Millionen Euro) ist geplant. Mit 340 Metern wäre es das höchste Gebäude des Landes. Der Vertrag sei unterzeichnet worden, teilte die Entwicklerfirma Altus Property Group am Montag mit. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
