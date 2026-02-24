Chaos um US-Zölle hält nach Urteil an

Washington/Bern. Mehr als drei Tage nach dem Urteil ‌des Su­preme Courts gegen bestimmte von US-Präsident Donald Trump verhängte Zölle will die Zollbehörde CBP die Erhebung dieser Abgaben einstellen. Ab Dienstag würden alle Zollcodes für die im Notstandsgesetz IEEPA verhängten Abgaben deaktiviert. Der Oberste Gerichtshof hatte diese Art von Zöllen am Freitag für ​unrechtmäßig erklärt. Unter anderem der Schweizer Maschinenbau- und Elektroverband Swissmem warnte am Montag vor einer enormen weltweiten Verunsicherung. Die Ankündigung ‌von US-Präsident Donald Trump, die Zusatzzölle von zehn auf 15 Prozent zu erhöhen, verstärke das herrschende Chaos ‌und dämpfe die Investitionsbereitschaft. (Reuters/jW)