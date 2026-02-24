Immer weniger Exporte im Maschinenbau

Berlin. Die deutschen Maschinenbauer haben 2025 erneut weniger exportiert. Die Ausfuhren sanken im Vergleich zu 2024 um 1,8 Prozent, wie der Verband VDMA am Montag mitteilte. Insgesamt wurden Maschinen und Anlagen im Wert von 198,5 Milliarden Euro ins Ausland verkauft. »Die US-Zölle, der zunehmende Protektionismus sowie die damit einhergehende Unsicherheit auf den Weltmärkten« nannte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt als Gründe. Die Exporte in die USA schrumpften um 8,0 Prozent, die nach China um 8,2 Prozent. Es gebe auch »vereinzelte Lichtblicke«: Exporte nach Italien und Spanien legten zu. Auch bei denen in afrikanische Länder, die südamerikanischen Mercosur-Staaten sowie in den Nahen und Mittleren Osten gebe es Zuwächse. (AFP/jW)