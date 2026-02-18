Versicherer Ergo will 1.000 Stellen streichen

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die Konzernzentrale von Ergo in Düsseldorf

Düsseldorf. Der Versicherer Ergo will bis zum Jahr 2030 etwa 1.000 Arbeitsplätze streichen. Darauf habe sich Ergo mit den Beschäftigtenvertretern geeinigt, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht des Handelsblatts. Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis dahin ausgeschlossen. Ergo will in den nächsten Jahren verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Neben dem Stellenabbau sollen viele Beschäftigte deshalb auf neue Jobs umgeschult werden.

Ergo mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt dem Sprecher zufolge hierzulande rund 15.000 Menschen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen jährlich etwa 200 Jobs wegfallen. Der Stellenabbau ist Teil eines Kürzungsprogramms, mit dem der Mutterkonzern Munich Re bis 2030 jährlich seine Kosten um insgesamt 600 Millionen Euro senken will. (dpa/jW)